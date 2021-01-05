ПСЖ определился с будущим арендованного Мойсе Кина

ПСЖ хочет выкупить у "Эвертона" нападающего Мойсе Кина, утверждает Sky Sports.

По сведениям издания, парижане готовы заплатить за перспективного футболиста более 34 миллионов евро.

Сделку по итальянскому форварду уже одобрил новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.

20-летний Кин выступает за французский клуб с октября на правах аренды, сыграл 16 матчей, забил 9 голов и сделал 1 ассист.

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