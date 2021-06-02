ПСЖ определился с будущим арендованного Мойсе Кина

Фото инстаграм Мойсе Кина

ПСЖ намерен сохранить в составе нападающего Мойсе Кина, который выступает за клуб на правах аренды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб хочет позаимствовать 21-летнего футболиста ещё на один сезон.

"Ириски" планируют дать ответ по будущему итальянца после назначения нового главного тренера, который скажет, нужен ли ему этот игрок.

В прошедшем сезоне Кин сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 17 голов и сделал 1 ассист.

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