ПСЖ определился с будущим арендованного Мойсе Кина

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ПСЖ определился с будущим арендованного Мойсе Кина

Фото инстаграм Мойсе Кина

ПСЖ намерен сохранить в составе нападающего Мойсе Кина, который выступает за клуб на правах аренды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб хочет позаимствовать 21-летнего футболиста ещё на один сезон.

"Ириски" планируют дать ответ по будущему итальянца после назначения нового главного тренера, который скажет, нужен ли ему этот игрок.

В прошедшем сезоне Кин сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 17 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: ПСЖ интересуется полузащитником "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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