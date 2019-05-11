ПСЖ определился с будущим Буффона

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ПСЖ определился с будущим Буффона

Руководство ПСЖ приняло решение расстаться с вратарем Джанлуиджи Буффоном, сообщает Marca.

По сведениям издания, клуб не будет продлевать контракт с футболистом. Таким образом, летом легендарный итальянец станет свободным агентом.

Буффон присоединился к парижанам в июле прошлого года. Стороны заключили соглашение до конца текущего сезона.

41-летний голкипер сыграл за ПСЖ 23 матча во всех турнирах и пропустил 21 гол.

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