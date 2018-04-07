ПСЖ определился с будущим главным тренером

Теги псжтомас тухель

ПСЖ определился с будущим главным тренеромПСЖ определился с будущим главным тренером.

На замену Унаи Эмери в команду придет  Томас Тухель, работавший ранее с дортмундской "Боруссией" и "Майнцем". Смена тренера произойдет ближайшим летом.

Такое решение принял лично владелец парижан Тамим бин Хамад Аль-Тани.

Читайте: "Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Марсель 31 62
4 Лион 31 60
5 Ренн 31 46
6 Монпелье 31 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 32 44
9 Сент-Этьен 32 43
10 Генгам 32 41
11 Дижон 32 41
12 Бордо 32 40
13 Амьен 32 37
14 Анжер 32 36
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 32 34
17 Тулуза 32 30
18 Труа 32 29
19 Лилль 32 28
20 Метц 31 22
Полная таблица

топ-5 тегов