ПСЖ определился с будущим главным тренером.

На замену Унаи Эмери в команду придет Томас Тухель, работавший ранее с дортмундской "Боруссией" и "Майнцем". Смена тренера произойдет ближайшим летом.

Такое решение принял лично владелец парижан Тамим бин Хамад Аль-Тани.

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