ПСЖ определился с будущим Рафиньи

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ПСЖ определился с будущим РафиньиФото: инстаграм Рафиньи

ПСЖ передумал продавать вингера Рафинью Алькантару.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство парижан приняло решение оставить 28-летнего бразильца как минимум до зимы.

Рафинья перешел в ПСЖ в 2020 году. В прошлом сезоне он провел 34 матча, в которых отметился 6 голевыми передачами.

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