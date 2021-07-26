ПСЖ определился с будущим Рафиньи
Фото: инстаграм Рафиньи
ПСЖ передумал продавать вингера Рафинью Алькантару.
Как сообщает Mundo Deportivo, руководство парижан приняло решение оставить 28-летнего бразильца как минимум до зимы.
Рафинья перешел в ПСЖ в 2020 году. В прошлом сезоне он провел 34 матча, в которых отметился 6 голевыми передачами.
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|Лилль
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|Ницца
|28
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|Реймс
|28
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13