ПСЖ определился с будущим Шупо-Мотинга

ПСЖ принял решение расстаться с хавбеком Эриком Максимом Шупо-Мотингом.

По сведениям RMC Sport, парижане решили не продлевать соглашение с футболистом, которое истекает в конце июня.

Таким образом, Шупо-Мотинг не поможет ПСЖ в Лиге Чемпионов, так как покинет клуб в качестве свободного агента.

Шупо-Мотинг выступает за ПСЖ с 2018 года. За это время он провел 48 матчей, в которых забил 8 голов и отдал два ассиста.

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