ПСЖ определился с будущим Тухеля

Руководство ПСЖ планирует продлить контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, французский клуб хочет подписать тренера до 2022 года. Таким образом они хотят поддержать немца после неудачи в Лиге чемпионов.

6 марта, ПСЖ во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов не смог одолеть "Манчестер Юнайтед" (1:3) и вылетел из турнира.

Тухель возглавил ПСЖ в мае 2018 года. Вместе с ним команда стала обладателем Суперкубка Франции (2018).

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