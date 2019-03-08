ПСЖ определился с будущим Тухеля
Руководство ПСЖ планирует продлить контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, французский клуб хочет подписать тренера до 2022 года. Таким образом они хотят поддержать немца после неудачи в Лиге чемпионов.
6 марта, ПСЖ во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов не смог одолеть "Манчестер Юнайтед" (1:3) и вылетел из турнира.
Тухель возглавил ПСЖ в мае 2018 года. Вместе с ним команда стала обладателем Суперкубка Франции (2018).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
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|Лион
|27
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|4
|Марсель
|27
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|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
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|42
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|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
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