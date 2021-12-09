ПСЖ определился с будущим Вейналдума

1 Теги псжджорджиньо вейналдум

ПСЖ определился с будущим Вейналдума

Фото сайт ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум вряд ли сменит клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

По информации источника, парижане не хотят терять 31-летнего футболиста, несмотря на его статус неосновного игрока команды.

Ранее стало известно о возможном январском уходе голландца в аренду в "Арсенал".

Прошлым летом Вейналдум перешёл в ПСЖ из "Ливерпуля" на правах свободного агента, в его активе 20 матчей, 3 гола и 1 ассист.

Не пропустите: ПСЖ пока не удается договориться с Зиданом. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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