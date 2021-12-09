ПСЖ определился с будущим Вейналдума
Фото сайт ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум вряд ли сменит клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.
По информации источника, парижане не хотят терять 31-летнего футболиста, несмотря на его статус неосновного игрока команды.
Ранее стало известно о возможном январском уходе голландца в аренду в "Арсенал".
Прошлым летом Вейналдум перешёл в ПСЖ из "Ливерпуля" на правах свободного агента, в его активе 20 матчей, 3 гола и 1 ассист.
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|Реймс
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
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|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
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|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
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|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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