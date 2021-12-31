ПСЖ определился с ценой на Икарди

Фото инстаграм Мауро Икарди

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди, вероятнее всего, сменит команду по окончании этого сезона.

По информации Le Parisien, 28-летнего футболиста готовы продать летом 2022 года за 30 миллионов евро.

Главным претендентом на аргентинского форварда считается "Ювентус".

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 20 матчей и забил 5 голов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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