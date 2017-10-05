ПСЖ определился с ценой на Кавани
Французский ПСЖ определился с ценой на своего ведущего бомбардира Эдинсона Кавани, информирует FootMercato.
Так, по сведениям источника, следующим летом парижане будут готовы расстаться со своим ключевым игроком линии атаки, если клубу поступит предложение размером не менее чем 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Кавани забил 11 мячей и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за ПСЖ.
Напомним, ПСЖ готов расстаться с Кавани. | soccernews.ru
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