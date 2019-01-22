ПСЖ определился с ценой на Мбаппе

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ПСЖ определился с ценой на Мбаппе

ПСЖ не исключает вариант с продажей нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Sport Mediaset. Сам форвард ранее не исключил возможность смены клуба.

По сведениям издания, парижский клуб оценивает футболиста в 200 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет мадридский "Реал".

Напомним, что у ПСЖ могут возникнуть проблемы из-за несоответствия финансовому фэйр-плей.

20-летний Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Монако" на правах аренды. Через год ПСЖ выкупил трансфер форварда за 135 миллионов евро плюс бонусы в размере 45 миллионов евро. Всего он провел за парижан 67 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 26 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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