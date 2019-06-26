ПСЖ определился с ценой на Мбаппе
Стало известно, за сколько ПСЖ готов продать своего 20-летнего нападающего Килиана Мбаппе, утверждает AS со ссылкой L'Equipe.
По данным издания, парижский клуб может отпустить француза, если за него предложит от 230 до 250 миллионов евро.
Трансферная стоимость игрока - 200 миллионов евро.
Форвард стал игроком ПСЖ летом 2017 года, когда перешел из "Монако" на правах аренды. Позже парижане выкупили его трансфер за 135 миллионов евро. В сезоне-2018/19 он участвовал в 43 матчах, отметившись 39 голами и 17 ассистами. Соглашение игрока с ПСЖ рассчитано до лета 2022.
Ранее сообщалось, что в Мбаппе заинтересован "Реал"
А еще: Джикия рассказал, как остановить Мбаппе| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27