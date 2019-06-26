ПСЖ определился с ценой на Мбаппе

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ПСЖ определился с ценой на Мбаппе

Стало известно, за сколько ПСЖ готов продать своего 20-летнего нападающего Килиана Мбаппе, утверждает AS со ссылкой L'Equipe.

По данным издания, парижский клуб может отпустить француза, если за него предложит от 230 до 250 миллионов евро.

Трансферная стоимость игрока - 200 миллионов евро.

Форвард стал игроком ПСЖ летом 2017 года, когда перешел из "Монако" на правах аренды. Позже парижане выкупили его трансфер за 135 миллионов евро. В сезоне-2018/19 он участвовал в 43 матчах, отметившись 39 голами и 17 ассистами. Соглашение игрока с ПСЖ рассчитано до лета 2022.

Ранее сообщалось, что в Мбаппе заинтересован "Реал"

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