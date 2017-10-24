ПСЖ определился с двумя возможными преемниками Эмери

Французский ПСЖ определился с двумя возможными преемниками своего главного тренера Унаи Эмери.

Так, по сведениям le10sport, в случае расставания с испанским специалистом летом следующего года, парижане будут готовы пригласить на его место Антонио Конте, работающего сейчас с лондонским "Челси", или Леонарду Жардима из "Монако".

Напомним, ПСЖ интересуется ведущим хавбеком "Манчестер Сити". | soccernews.ru