ПСЖ определился с еще одним кандидатом на замену Эмери

ПСЖ определился с еще одним кандидатом на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, который ближайшим летом, вероятнее всего будет уволен из клуба.

Так, по сведениям Le Parisien, в стане парижан активно изучается возможность приглашения на тренерский мостик команды наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Однако главным препятствием на пути возможного переезда немецкого специалиста на "Парк де Пренс" является его контракт с "красными", срок действия которого рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, Зидан может сам определить свою зарплату в ПСЖ. | soccernews.ru