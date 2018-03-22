ПСЖ определился с еще одним кандидатом на замену Эмери

Теги псжливерпульюрген клоппунаи эмери

ПСЖ определился с еще одним кандидатом на замену ЭмериПСЖ определился с еще одним кандидатом на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, который ближайшим летом, вероятнее всего будет уволен из клуба.

Так, по сведениям Le Parisien, в стане парижан активно изучается возможность приглашения на тренерский мостик команды наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Однако главным препятствием на пути возможного переезда немецкого специалиста на "Парк де Пренс" является его контракт с "красными", срок действия которого рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, Зидан может сам определить свою зарплату в ПСЖ. | soccernews.ru

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