ПСЖ определился с еще одним возможным кандидатом на замену Эмери

Французский ПСЖ определился с еще одним возможным кандидатом на замену своему главному тренеру Унаи Эмери.

Как информирует TMW, в настоящее время отставка испанскому специалисту не угрожает, однако парижане продолжают вести работу на тот случай, если команда не выполнит поставленные перед ней задачи на текущий сезон. В частности, одним из возможных преемников Эмери руководство "красно-синих" определило нынешний наставник лондонского "Челси" Антонио Конте.

Напомним, также ПСЖ рассматривает кандидатуру Моуринью. | soccernews.ru