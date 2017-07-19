ПСЖ определился с главной трансферной целью

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ПСЖ определился с главной трансферной целью

Руководство ПСЖ определилось с главной трансферной целью на текущее межсезонье, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, основным приоритетом парижан этим летом станет покупка нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Впрочем, главный тренер "канониров" Арсен Венгер наотрез отказывается расставаться с чилийцем, несмотря на то, что его контракт с клубом истекает следующим летом.

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