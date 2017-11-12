ПСЖ определился с главной трансферной целью на лето

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ПСЖ определился с главной трансферной целью на летоФранцузский ПСЖ определился со своей главной трансферной целью на следующее лето, информирует France Football.

По сведениям издания, своим приоритетным приобретением по окончанию текущего сезона парижане сделали полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, трансферная стоимость которого составляет порядка 150-ти миллионов евро. 

Напомним, Коутиньо уже подыскивает себе дом в Барселоне. | soccernews.ru

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