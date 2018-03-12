ПСЖ определился с главной трансферной целью на лето

Французский ПСЖ определился со своей главной трансферной целью на ближайшее лето, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, по окончанию текущего сезона приоритетным приобретением для парижан станет полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте. 26-летний хавбек "аристократов" рассматривается ПСЖ в качестве идеальной замены своему ветерану Тьяго Мотте.

В нынешнем сезоне Канте забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Челси".

Напомним, также ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на усиление вратарской позиции. | soccernews.ru