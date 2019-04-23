ПСЖ определился с главной трансферной целью на лето

ПСЖ хочет купить форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в 26-летнем аргентинце парижане видят замену для нападающего Эдинсона Кавани.

Приобретение игрока "нерадзурри" стало главной трансферной целью для французского гранда на ближайшее лето. Сумма сделки оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди сыграл за "Интер" 32 матча, забил 16 голов и сделал 5 ассистов. При этом футболист пропустил ряд игр из-за конфликта с клубом.

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