ПСЖ определился с главной трансферной целью на лето

1 Теги интер миланпсжмауро икардиэдинсон кавани трансферы

ПСЖ определился с главной трансферной целью на лето

ПСЖ хочет купить форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в 26-летнем аргентинце парижане видят замену для нападающего Эдинсона Кавани.

Приобретение игрока "нерадзурри" стало главной трансферной целью для французского гранда на ближайшее лето. Сумма сделки оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди сыграл за "Интер" 32 матча, забил 16 голов и сделал 5 ассистов. При этом футболист пропустил ряд игр из-за конфликта с клубом.

Не пропустите: Фанаты "Интера": "Икарди - маленький человек, который не заслуживает играть в команде". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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ilyanazagorsk

Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать----- http://most.tk/nnblog

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