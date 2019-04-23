ПСЖ определился с главной трансферной целью на лето
ПСЖ хочет купить форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в 26-летнем аргентинце парижане видят замену для нападающего Эдинсона Кавани.
Приобретение игрока "нерадзурри" стало главной трансферной целью для французского гранда на ближайшее лето. Сумма сделки оценивается в 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Икарди сыграл за "Интер" 32 матча, забил 16 голов и сделал 5 ассистов. При этом футболист пропустил ряд игр из-за конфликта с клубом.
Не пропустите: Фанаты "Интера": "Икарди - маленький человек, который не заслуживает играть в команде". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Между игроками "Манчестер Юнайтед" вспыхнул конфликт
-
Хадсон-Одои выбыл до конца сезона
-
Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата России
-
"Атлетико" определился с заменой для Гризманна
-
Все уровни академии "Юве" и трясина Серии "В": Рассказываем об Эмиль Аудеро - одном из самых перспективных вратарей Италии
Лента новостей
-
Писсаро летом может завершить карьеру
-
"Манчестер Юнайтед" может летом потерять Де Хеа, Погба и Лукаку: названа причина
-
"Ювентус" согласовал новый контракт с Мойсе Кином, зарплата футболиста вырастет почти в четыре раза
-
1
Стерлинг предложил жёсткое наказание за расизм
-
"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по хавбеку "Атлетико"
-
Верратти пропустит финал Кубка Франции, участие ещё одного основного игрока ПСЖ под вопросом
-
Дибала назвал своих кумиров
-
1
Между игроками "Манчестер Юнайтед" вспыхнул конфликт
-
Промес: "В "Севилье" был тяжёлый старт. Я до сих пор не тот, что в "Спартаке"
-
Милнер: "Впервые в жизни буду болеть за "Манчестер Юнайтед"
-
1
ПСЖ определился с главной трансферной целью на лето
-
Трансфер Хадсона-Одои в "Баварию" под угрозой срыва
-
Тренер "Эвертона" высказался о возможном возвращении Влашича
-
Промес: "Глушакова надо поддерживать, нужно помнить, что он сделал для "Спартака"
-
Охота по-ярославски: игрок "Шинника" сбил мячом утку
-
2
Тарделли: "Некоторые футболисты мучаются из-за Роналду"
-
Анчелотти назвал причину последних неудач "Наполи"
-
Агент: "Почеттино был готов к переезду в Россию"
-
1
Хадсон-Одои выбыл до конца сезона
-
Промес: "Мне было грустно, когда Каррера ушёл из "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14