ПСЖ определился с главным кандидатом на замену Эмери
ПСЖ определился с главным кандидатом на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, информирует Le 10 Sport.
Так, по сведениям издания, парижане рассматривают немецкого специалиста Томаса Тухеля, последним клубом которого была дортмундская "Боруссия", приоритетным вариантом в качестве нового наставника своей команды на следующий сезон.
Напомним, близкий к Эмери источник уже назвал новую команду испанца. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|31
|62
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|31
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21