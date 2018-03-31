ПСЖ определился с главным кандидатом на замену Эмери

Теги псжунаи эмеритомас тухель

ПСЖ определился с главным кандидатом на замену ЭмериПСЖ определился с главным кандидатом на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям издания, парижане рассматривают немецкого специалиста Томаса Тухеля, последним клубом которого была дортмундская "Боруссия", приоритетным вариантом в качестве нового наставника своей команды на следующий сезон.

Напомним, близкий к Эмери источник уже назвал новую команду испанца. | soccernews.ru

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