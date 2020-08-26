ПСЖ определился с летними трансферными целями
"Пари Сен-Жермен" намерен приобрести правого защитника и опорного полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.
Французский клуб проявляет интерес к защитникам "Аталанты" Тимоти Кастаню и "Лиона" Лео Дюбуа, а также полузащитникам "Атлетико" Томасу Партею и "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. Трансфер последнего наиболее вероятен, так как футболист поссорился с главным тренером лондонского клуба Жозе Моуринью.
В минувшем сезоне 27-летний Партей провел 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 23-летний Ндомбеле забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в 29 поединках. 24-летний Кастань провел 33 встречи, забил два мяча и отдал три голевых паса. На счету 25-летнего Дюбуа две результативные передачи в 28 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13