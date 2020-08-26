ПСЖ определился с летними трансферными целями

"Пари Сен-Жермен" намерен приобрести правого защитника и опорного полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

Французский клуб проявляет интерес к защитникам "Аталанты" Тимоти Кастаню и "Лиона" Лео Дюбуа, а также полузащитникам "Атлетико" Томасу Партею и "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. Трансфер последнего наиболее вероятен, так как футболист поссорился с главным тренером лондонского клуба Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне 27-летний Партей провел 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 23-летний Ндомбеле забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в 29 поединках. 24-летний Кастань провел 33 встречи, забил два мяча и отдал три голевых паса. На счету 25-летнего Дюбуа две результативные передачи в 28 матчах.

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