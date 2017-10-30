ПСЖ определился с первым подписантом в январе

Французский ПСЖ определился со своим первым подписантом в ближайшее зимнее трансферное окно, информирует football.fr.

По сведениям источника, в парижане близки к подписанию полузащитника бразильского "Флуминенсе" Венделя. Трансфер 20-летнего хавбека "трехцветных" обойдется "красно-синим" в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Вендель отметился 5 голами и 2 результативными передачами в 33 матчах за "Флуминенсе".

Напомним, ПСЖ хочет обменять двух своих игроков на Иско. | soccernews.ru