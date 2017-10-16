Французский ПСЖ определился с первым потенциальным подкреплением своего состава на лето, информирует le10sport.

По сведениям источника, тренерский штаб парижан остался доволен прогрессом в игре, которую демонстрирует вингер испанской "Валенсии" Гонсало Гуэдеш. Поэтому вполне вероятно, что по истечению срока арендного соглашения с "летучими мышами" 20-летний португалец вернется в стан "красно-синих", с которыми у него подписан контракт до лета 2021-го года.

В нынешнем сезоне Гуэдеш отметился 3 результативными передачами в 7 играх за "Валенсию".

Напомним, Моуринью похвалил ПСЖ. | soccernews.ru