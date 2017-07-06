ПСЖ определился с планом "Б", если клубу не удастся подписать Мбаппе

Теги псжмонакокилиан мбаппеливерпулькоутиньо

ПСЖ определился с планом "Б", если клубу не удастся подписать МбаппеФранцузский ПСЖ определился с планом "Б", если клубу не удастся подписать форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует The Sun, в случае провала переговоров по 18-летнему нападающему монегасков парижане намерены предпринять попытки заполучить полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. За 25-летнего хавбека "красных" ПСЖ будет готов заплатить 80 миллионов евро, тогда как англичане рассчитывают получить за свою звезду не менее 100 миллионов евро.

Напомним, Бен Арфа не собирается покидать ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов