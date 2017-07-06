ПСЖ определился с планом "Б", если клубу не удастся подписать Мбаппе

Французский ПСЖ определился с планом "Б", если клубу не удастся подписать форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует The Sun, в случае провала переговоров по 18-летнему нападающему монегасков парижане намерены предпринять попытки заполучить полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. За 25-летнего хавбека "красных" ПСЖ будет готов заплатить 80 миллионов евро, тогда как англичане рассчитывают получить за свою звезду не менее 100 миллионов евро.

Напомним, Бен Арфа не собирается покидать ПСЖ. | soccernews.ru