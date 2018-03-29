ПСЖ определился с потенциальным кандидатом на замену Мотте
ПСЖ определился с потенциальным кандидатом на замену своему полузащитнику Тьяго Мотте, которому в этому году исполнится уже 36 лет.
Так, по сведениям Tuttomercatoweb, парижане проявляют интерес к хавбеку лиссабонского "Спортинга" Вильяму Карвалью. Трансфер 25-летнего хавбека "львов" оценивается в 45 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Карвалью забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за "Спортинг".
Напомним, ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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