ПСЖ определился с потенциальным кандидатом на замену Мотте

ПСЖ определился с потенциальным кандидатом на замену своему полузащитнику Тьяго Мотте, которому в этому году исполнится уже 36 лет.

Так, по сведениям Tuttomercatoweb, парижане проявляют интерес к хавбеку лиссабонского "Спортинга" Вильяму Карвалью. Трансфер 25-летнего хавбека "львов" оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Карвалью забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за "Спортинг".

Напомним, ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru