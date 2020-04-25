ПСЖ определился с позицией по Неймару

ПСЖ в ближайшее время не собирается продавать Неймара.

Как сообщает Diario Sport, клуб уведомил бразильца, что не будет вступать в переговоры с "Барселоной" по поводу трансфера.

На данный момент парижане хотят сконцентрироваться на победе в Лиге Чемпионов, а подобные слухи могут повлиять на команду. Учитывая изменение рамок сезона ПСЖ не будет вести переговоры по возможной продаже Неймара до сентября.

Ранее сообщалось, что "Барса" просит Неймара сказать ПСЖ о своем нежелании продлевать контракт.

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