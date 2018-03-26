ПСЖ определился с преемником Эмери

ПСЖ определился с преемником своего главного тренера Унаи Эмери, информирует goal.com со ссылкой на Sport Buzzer.

Так, по сведениям источника, новым наставником парижан будет Томас Тухель, в нынешнем сезоне отдыхавший после работы в дортмундской "Боруссии". Ради работы с французским грандм 44-летний специалист отклонил предложения мюнхенской "Баварии" и лондонского "Арсенала".

Напомним, ПСЖ определился с трансферной стоимостью Неймара. | soccernews.ru