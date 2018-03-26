ПСЖ определился с преемником Эмери
ПСЖ определился с преемником своего главного тренера Унаи Эмери, информирует goal.com со ссылкой на Sport Buzzer.
Так, по сведениям источника, новым наставником парижан будет Томас Тухель, в нынешнем сезоне отдыхавший после работы в дортмундской "Боруссии". Ради работы с французским грандм 44-летний специалист отклонил предложения мюнхенской "Баварии" и лондонского "Арсенала".
Напомним, ПСЖ определился с трансферной стоимостью Неймара. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|30
|59
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21