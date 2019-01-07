ПСЖ определился с приоритетной целью на зимнее трансферное окно
ПСЖ определился с приоритетной целью на зимнее трансферное окно, сообщает Le10Sport.
По информации источника, парижане прежде всего хотят усилиться полузащитником "Лилля" Тиаго Мендесом, которого "доги" оценивают в 30 миллионов евро.
Конкуренцию французскому гранду намерены составить "Челси" и неназванный китайский клуб.
Стоит отметить, что именно "Лилль" на сегодняшний день является главным преследователем ПСЖ в Лиге 1.
В текущем сезоне 26-летний Мендес сыграл за "Лилль" 17 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Полузащитник ПСЖ принял решение о завершении карьеры. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|47
|2
|Лилль
|19
|34
|3
|Лион
|18
|32
|4
|Монпелье
|17
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Ним
|18
|23
|12
|Бордо
|17
|22
|13
|Тулуза
|18
|21
|14
|Нант
|17
|20
|15
|Анжер
|17
|19
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|18
|17
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11