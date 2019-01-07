ПСЖ определился с приоритетной целью на зимнее трансферное окно

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ПСЖ определился с приоритетной целью на зимнее трансферное окно

ПСЖ определился с приоритетной целью на зимнее трансферное окно, сообщает Le10Sport.

По информации источника, парижане прежде всего хотят усилиться полузащитником "Лилля" Тиаго Мендесом, которого "доги" оценивают в 30 миллионов евро.

Конкуренцию французскому гранду намерены составить "Челси" и неназванный китайский клуб.

Стоит отметить, что именно "Лилль" на сегодняшний день является главным преследователем ПСЖ в Лиге 1.

В текущем сезоне 26-летний Мендес сыграл за "Лилль" 17 матчей и сделал 1 ассист.

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