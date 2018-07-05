ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето

ПСЖ определился со своей приоритетной трансферной целью на текущее лето, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что главным подписанием для парижан в это межсезонье должен стать полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте. Несмотря на нежелание "аристократов" расставаться со своим ведущим игроком, чемпионы Франции намерены приложить все свои усилия, чтобы заполучить в свои ряды 27-летнего хавбека.

Напомним, ПСЖ проявляет интерес к ведущему защитнику "Баварии". | soccernews.ru