ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето

ПСЖ определился со своей приоритетной трансферной целью на текущее межсезонье, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, первым в шорт-листе потенциальных новобранцев парижан значится полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте. В подписании 27-летнего хавбека "аристократов" заинтересован лично новоиспеченный главный тренер чемпионов Франции Томас Тухель.

Напомним, появилось фото гостевого комплекта игровой формы ПСЖ на следующий сезон. | soccernews.ru