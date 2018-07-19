ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето

Теги н'голо кантетомас тухельпсжчелси

ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на летоПСЖ определился со своей приоритетной трансферной целью на текущее межсезонье, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, первым в шорт-листе потенциальных новобранцев парижан значится полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте. В подписании 27-летнего хавбека "аристократов" заинтересован лично новоиспеченный главный тренер чемпионов Франции Томас Тухель.

Напомним, появилось фото гостевого комплекта игровой формы ПСЖ на следующий сезон. | soccernews.ru

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