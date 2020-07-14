ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето

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ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето

ПСЖ нацелился на нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, сообщает The Independent.

По сведениям издания, парижане сделали 22-летнего футболиста своей приоритетной трансферной целью на текущее лето.

На приобретении англичанина настаивает главный тренер ПСЖ Томас Тухель. Сумма возможной сделки оценивается в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 38 матчей, забил 21 гол и сделал 10 ассистов.

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