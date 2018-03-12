ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на усиление вратарской позиции

Теги псждавид де хеатибо куртуаджанлуиджи доннарумма

ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на усиление вратарской позицииФранцузский ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на усиление вратарской позиции, информирует Telefoot.

По сведениям источника, главным кандидатом на роль своего нового "номера один" парижане утвердили Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"). Альтернативами 27-летнему голкиперу "красных дьяволов" стали Тибо Куртуа ("Челси") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан").

Напомним, президент ПСЖ планирует встретиться с Неймаром в Бразилии. | soccernews.ru

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