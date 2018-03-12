Французский ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на усиление вратарской позиции, информирует Telefoot.

По сведениям источника, главным кандидатом на роль своего нового "номера один" парижане утвердили Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"). Альтернативами 27-летнему голкиперу "красных дьяволов" стали Тибо Куртуа ("Челси") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан").

Напомним, президент ПСЖ планирует встретиться с Неймаром в Бразилии. | soccernews.ru