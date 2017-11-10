ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Эмери

Французский ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, информирует le10sport.

По сведениям источника, в случае неудачного выступления команды в нынешнем сезоне и расставания с испанским специалистом руководство парижан планирует подписать контракт с нынешним наставником лондонского "Челси" Антонио Конте. С 48-летним итальянцем "красно-синие" уже даже успели установить контакт.

Напомним, Неймар пытается вмешаться в трансферную политику ПСЖ. | soccernews.ru