ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Эмери

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ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену ЭмериФранцузский ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, информирует le10sport.

По сведениям источника, в случае неудачного выступления команды в нынешнем сезоне и расставания с испанским специалистом руководство парижан планирует подписать контракт с нынешним наставником лондонского "Челси" Антонио Конте. С 48-летним итальянцем "красно-синие" уже даже успели установить контакт.

Напомним, Неймар пытается вмешаться в трансферную политику ПСЖ. | soccernews.ru

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