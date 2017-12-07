ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Эмери

Французский ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Унаи Эмери.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, в случае расставания с 46-летним специалистом парижане будут готовы предпринять попытки подписать нынешнего наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который может покинуть свою команду по окончанию текущего сезона.

Напомним, ПСЖ готов перебить предложение "Барселоны" для Коутиньо. | soccernews.ru