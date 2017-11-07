ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани

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ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену КаваниФранцузский ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену своему ведущему форварду Эдинсону Кавани.

Как информирует Marca, вполне вероятно, что следующим летом парижане расстанутся со своим 30-летним бомбардиром. Главным же кандидатом на его замену в стане "красно-синих" определили нападающего лондонского "Челси" Альваро Морату.

Напомним, "Интер" и ПСЖ могут совершить обмен игроками. | soccernews.ru

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