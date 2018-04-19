ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани

Теги псжбавария мюнхенроберт левандовскиэдинсон кавани

ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену КаваниПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Эдинсону Кавани, с которым клуб намерен расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, идеальной заменой уругвайцу в стане парижан определили ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски

Отметим, что трансфер поляка оценивается примерно в 100 миллионов евро.

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