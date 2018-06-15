ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани
ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену своему ведущему бомбардиру Эдинсону Кавани, который может сменить клубную прописку этим летом.
Так, по сведениям сайта известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, в случае, если 31-летний уругваец покинет "Парк де Пренс", парижане предпримут попытки подписать форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.
Напомним, Тухель намерен отказаться от услуг ведущего хавбека ПСЖ. | soccernews.ru
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|О
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|34
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|34
|55
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|Боруссия Дортмунд
|34
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|РБ Лейпциг
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|Герта
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|Вердер Бремен
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|Майнц 05
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|Фрайбург
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|Гамбург
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