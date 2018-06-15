ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани

ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену своему ведущему бомбардиру Эдинсону Кавани, который может сменить клубную прописку этим летом.

Так, по сведениям сайта известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, в случае, если 31-летний уругваец покинет "Парк де Пренс", парижане предпримут попытки подписать форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Напомним, Тухель намерен отказаться от услуг ведущего хавбека ПСЖ. | soccernews.ru