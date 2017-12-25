Французский ПСЖ определился с приоритетным подписанием на позицию вратаря, информирует le10sport.

Так, по сведениям источника, на сегодняшний день парижане рассматривают вариант с приобретением Яна Облака из мадридского "Атлетико" и Джанлуиджи Доннаруммы из итальянского "Милана". Однако более приемлемым для себя усилением "последнего рубежа" "красно-синие" определили второго.

Напомним, "Ливерпуль" может приобрести вратаря ПСЖ. | soccernews.ru