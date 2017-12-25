ПСЖ определился с приоритетным подписанием на позицию вратаря

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ПСЖ определился с приоритетным подписанием на позицию вратаряФранцузский ПСЖ определился с приоритетным подписанием на позицию вратаря, информирует le10sport.

Так, по сведениям источника, на сегодняшний день парижане рассматривают вариант с приобретением Яна Облака из мадридского "Атлетико" и Джанлуиджи Доннаруммы из итальянского "Милана". Однако более приемлемым для себя усилением "последнего рубежа" "красно-синие" определили второго.

Напомним, "Ливерпуль" может приобрести вратаря ПСЖ. | soccernews.ru

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