ПСЖ определился с приоритетным трансфером на текущее лето
ПСЖ твёрдо намерен купить у "Лацио" полузащитника Сергея Милинковича-Савича, пишет Goal.com.
По информации источника, приобретение звёздного серба - приоритет парижан на летнее трансферное окно.
Напомним, что ПСЖ готов заплатить за хавбека 60 миллионов евро, но "Лацио" требует за своего лидера 80 миллионов.
В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл за "орлов" 31 матч, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 64 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16