ПСЖ определился с приоритетным трансфером на текущее лето

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ПСЖ определился с приоритетным трансфером на текущее лето

ПСЖ твёрдо намерен купить у "Лацио" полузащитника Сергея Милинковича-Савича, пишет Goal.com.

По информации источника, приобретение звёздного серба - приоритет парижан на летнее трансферное окно.

Напомним, что ПСЖ готов заплатить за хавбека 60 миллионов евро, но "Лацио" требует за своего лидера 80 миллионов.

В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл за "орлов" 31 матч, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 64 миллиона евро.

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