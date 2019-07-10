ПСЖ определился с приоритетным вариантом усиления атаки

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ПСЖ определился с приоритетным вариантом усиления атаки

ПСЖ сделал вингера "Лилля" Николя Пепе своей приоритетной трансферной целью на случай ухода кого-то из основных форвардов.

По информации France Football, парижане намерены купить 24-летнего ивуарийца, если клуб этим летом покинет Неймар или Эдинсон Кавани.

Рыночная стоимость Пепе составляет 65 миллионов евро, но "Лилль" требует за него больше.

В минувшем сезоне фланговый нападающий сыграл за "догов" 41 матч, забил 23 гола и сделал 12 ассистов.

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