ПСЖ определился с размером предложения по Де Хеа

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ПСЖ определился с размером предложения по Де Хеа

ПСЖ хочет летом купить вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, сообщает The Sun.

По сведениям издания, парижане намерены переманить звёздного испанца, предложив ему перспективы бороться за трофеи на постоянной основе, чем не могут сейчас похвастаться "красные дьяволы".

За 28-летнего голкипера французский гранд готов заплатить почти 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Де Хеа планирует уйти из "МЮ", если команда не попадёт в Лигу Чемпионов по итогам сезона. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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