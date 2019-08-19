ПСЖ определился с размером предложения по Дибале

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ПСЖ определился с размером предложения по Дибале

ПСЖ работает над трансфером нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, парижане готовы заплатить за звёздного аргентинца 80 миллионов евро.

Ранее стало известно, что французский клуб предлагает 25-летнему футболисту пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов в год.

В прошлом сезоне Дибала сыграл 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость игрока – 85 миллионов евро.

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