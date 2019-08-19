ПСЖ определился с размером предложения по Дибале
ПСЖ работает над трансфером нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, парижане готовы заплатить за звёздного аргентинца 80 миллионов евро.
Ранее стало известно, что французский клуб предлагает 25-летнему футболисту пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов в год.
В прошлом сезоне Дибала сыграл 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость игрока – 85 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17