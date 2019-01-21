ПСЖ определился с размером предложения по хавбеку "Эвертона"

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ПСЖ определился с размером предложения по хавбеку "Эвертона"

ПСЖ определился с размером предложения по полузащитнику "Эвертона" Идриссе Гуйе, сообщает Telefoot.

По информации источника, парижане готовы во время зимнего трансферного окна заплатить за 29-летнего сенегальца 25 миллионов евро.

Впрочем, "ириски" не намерены отпускать одного из своих лидеров менее чем за 40 миллионов.

Альтернативными вариантами для ПСЖ являются Леандро Паредес ("Зенит"), Аллан ("Наполи") и Юлиан Вайгль ("Боруссия" Дортмунд).

В текущем сезоне Гуйе сыграл за "Эвертон" 21 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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