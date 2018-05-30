ПСЖ определился с размером предложения по Роналду

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ПСЖ определился с размером предложения по РоналдуПСЖ определился с размером своего предложения по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям Le Parisien, на приобретение 33-летнего форварда "сливочных" парижане не планируют тратить больше 150-ти миллионов евро. При этом в сделку по португальцу чемпион Франции рассчитывает включить кого-то из своих игроков - Анхеля Ди Марию, Эдинсона Кавани или Гонсалу Гедеша.

Напомним, ПСЖ готов удовлетворить финансовые запросы Роналду. | soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 38 76
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6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
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11 Реал Сосьедад 38 49
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