ПСЖ определился с размером предложения по Роналду

ПСЖ определился с размером своего предложения по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям Le Parisien, на приобретение 33-летнего форварда "сливочных" парижане не планируют тратить больше 150-ти миллионов евро. При этом в сделку по португальцу чемпион Франции рассчитывает включить кого-то из своих игроков - Анхеля Ди Марию, Эдинсона Кавани или Гонсалу Гедеша.

Напомним, ПСЖ готов удовлетворить финансовые запросы Роналду. | soccernews.ru