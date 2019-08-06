ПСЖ определился с размером предложения по трансферу Дибалы

ПСЖ готовит предложение о приобретении нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает Canal+.

По информации истотчника, за звёздного аргентинца парижане готовы заплатить 60 миллионов евро.

Напомним, что ПСЖ видит в Дибале замену для желающего уйти из клуба Неймара.

Ранее 25-летний футболист мог перейти в "Манчестер Юнайтед", но его трансфер в итоге сорвался.

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