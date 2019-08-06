ПСЖ определился с размером предложения по трансферу Дибалы
ПСЖ готовит предложение о приобретении нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает Canal+.
По информации истотчника, за звёздного аргентинца парижане готовы заплатить 60 миллионов евро.
Напомним, что ПСЖ видит в Дибале замену для желающего уйти из клуба Неймара.
Ранее 25-летний футболист мог перейти в "Манчестер Юнайтед", но его трансфер в итоге сорвался.
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|Интер Милан
|38
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|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
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|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17