ПСЖ определился с размером своего предложения по Санчесу

Французский ПСЖ определился с размером своего предложения по форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу.

Так, по сведениям EXpress, в зимнее трансферное окно за 29-летнего нападающего "канониров" парижане будут готовы заплатить 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Санчес забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за "Арсенал".

Напомним, в случае своего прихода в "Арсенал", Луис Энрике постарается подписать форварда "Реала". | soccernews.ru