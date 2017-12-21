ПСЖ определился с размером своего предложения по Санчесу

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ПСЖ определился с размером своего предложения по СанчесуФранцузский ПСЖ определился с размером своего предложения по форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу.

Так, по сведениям EXpress, в зимнее трансферное окно за 29-летнего нападающего "канониров" парижане будут готовы заплатить 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Санчес забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за "Арсенал".

Напомним, в случае своего прихода в "Арсенал", Луис Энрике постарается подписать форварда "Реала". | soccernews.ru

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