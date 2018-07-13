ПСЖ определился с суммой предложения по трансферу Боатенга

ПСЖ ведет переговоры о приобретении защитника "Баварии" Джерома Боатенга, сообщает Culture PSG.

По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за футболиста 35 миллионов евро. На покупке игрока настаивает лично новый главный тренер клуба Томас Тухель.

Самому 29-летнему Боатенгу ПСЖ готов платить зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

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