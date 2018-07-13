ПСЖ определился с суммой предложения по трансферу Боатенга

Теги бавария мюнхенпсжджером боатенг

ПСЖ определился с суммой предложения по трансферу Боатенга

ПСЖ ведет переговоры о приобретении защитника "Баварии" Джерома Боатенга, сообщает Culture PSG. 

По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за футболиста 35 миллионов евро. На покупке игрока настаивает лично новый главный тренер клуба Томас Тухель.

Самому 29-летнему Боатенгу ПСЖ готов платить зарплату в размере 8 миллионов евро в год. 

Не пропустите: В среду Ди Мария обсудил свое будущее с руководством ПСЖ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов