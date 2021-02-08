ПСЖ определился с тактикой переговоров по трансферу Рамоса

"Пари Сен-Жермен" пока не будет вести переговоров с защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, французский клуб начнет общение с футболистом только после того, как завершится его контракт с "Реалом". Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года и стороны не могут договориться о продлении из-за финансовых запросов Рамоса. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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