ПСЖ определился с тактикой переговоров по трансферу Рамоса

Теги реал мадридпсжсерхио рамострансферы

ПСЖ определился с тактикой переговоров по трансферу Рамоса

"Пари Сен-Жермен" пока не будет вести переговоров с защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, французский клуб начнет общение с футболистом только после того, как завершится его контракт с "Реалом". Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года и стороны не могут договориться о продлении из-за финансовых запросов Рамоса. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 

Не пропустите: Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия

Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов