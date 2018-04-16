ПСЖ определился с трансферной стоимостью Кавани

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ПСЖ определился с трансферной стоимостью КаваниПСЖ определился с трансферной стоимостью своего ведущего форварда Эдинсона Кавани, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом парижане вполне будут готовы расстаться с 31-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кавани забил 36 мячей и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ первым из топ-5 европейских чемпионатов забил 100 мячей в текущем сезоне. | soccernews.ru

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