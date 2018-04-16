ПСЖ определился с трансферной стоимостью Кавани
ПСЖ определился с трансферной стоимостью своего ведущего форварда Эдинсона Кавани, информирует Le 10 Sport.
Так, по сведениям источника, ближайшим летом парижане вполне будут готовы расстаться с 31-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 90 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Кавани забил 36 мячей и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за ПСЖ.
Напомним, ПСЖ первым из топ-5 европейских чемпионатов забил 100 мячей в текущем сезоне. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гаттузо поделился информацией о трансферных планах "Милана"
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Зидан рассказал о проблеме антимадридизма
-
"Барселона" определилась с заменой Иньесте
-
Дюгарри в очередной раз раскритиковал Неймара
-
Бенитес прокомментировал возможность возглавить "Арсенал"
-
Бонуччи: "Для меня выигрыш "Ювентусом" Лиги Чемпионов в текущем сезоне был бы большим ударом"
-
"Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы Роналду
-
ПСЖ готов расстаться с двумя своими бывшими лидерами
-
Караваев: "В Голландии смотрят на назначение Слуцкого позитивно"
-
Зидан прокомментировал травму Видаля
-
Перес и Зидан не могут согласовать будущее ведущего игрока "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Де Хеа
-
Цаллагов пропустит матч с "Зенитом"
-
"Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Тоттенхэма"
-
"Реал" выразил обеспокоенность по поводу судейства перед полуфиналами с "Баварией"
-
"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля
-
Краневиттер: "Попадание в Лигу Чемпионов станет для "Зенита" неплохим результатом"
-
Вырученные с продажи Хамеса средства, "Реал" планирует направить на покупку нового вратаря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|87
|2
|Монако
|33
|70
|3
|Лион
|33
|66
|4
|Марсель
|33
|66
|5
|Ренн
|33
|47
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|33
|46
|8
|Сент-Этьен
|33
|46
|9
|Нант
|33
|45
|10
|Бордо
|33
|43
|11
|Генгам
|33
|42
|12
|Дижон
|33
|42
|13
|Анжер
|33
|37
|14
|Амьен
|33
|37
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|33
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Лилль
|33
|29
|19
|Труа
|33
|29
|20
|Метц
|33
|25