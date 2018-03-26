ПСЖ определился с трансферной стоимостью Неймара

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ПСЖ определился с трансферной стоимостью НеймараПСЖ определился с трансферной стоимостью своего ведущего форварда Неймара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане не намерены расставаться со своей главной звездой в ближайшее трансферное окно. Однако предложение в размере 400 миллионов евро от потенциального покупателя вполне может изменить планы руководства французского гранда.

В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, два топ-клуба из АПЛ готовы побороться за Неймара. | soccernews.ru

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